Aliağa Petkimspor, Boran Güler ile anlaştı

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor dış transferde Yalovaspor'dan eski oyuncusu Boran Güler ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Boran Güler tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bizimle" denildi. Daha önce 2020-22 yılları arasında İzmir ekibinde forma giyen 23 yaşındaki oyun kurucu geçen sezon 21 maçta 2.7 sayı, 1.8 ribaund, 0.9 asist ortalaması tutturdu. Bandırma'da basketbola başlayan Boran, İlab Basketbol ve Türk Telekom'da da görev yaptı.