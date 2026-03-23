Aliağa Petkimspor Bursaspor'u Yendi
Aliağa Petkimspor Bursaspor'u Yendi

23.03.2026 21:51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Bursaspor'u 91-82 mağlup etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Boran Güler 3, Whittaker 23, Efianayi 16, Blumbergs 11, Sajus 3, Brown 5, Franke 16, Yunus Emre Sonsırma 8, Troy Selim Şav 6, Floyd

Bursaspor Basketbol: Childress 4, Yavuz Gültekin 10, Konontsuk 5, Nnoko 11, Georges-Hunt 14, Berk Can Akın 4, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Smith 13, King 11

1.? ?Periyot: 19-18

Devre: 47-39

3.? ?Periyot: 69-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 91-82 yendi.

Kaynak: AA

