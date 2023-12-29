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Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek. İki takım da galibiyet istiyor.

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak
29.12.2023 - 09:51,
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Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alırken, Büyükçekmece Basketbol 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 10. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal ve Yiğit Gönültaş yönetecek.

Öte yandan sezona iyi bir başlangıç yaparak seri galibiyetler elde eden Aliağa Petkimspor, ligde oynadığı son 6 maçta sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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