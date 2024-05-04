Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 120-76 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

04.05.2024 20:10  Güncelleme: 20:13
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Çağdaş Bodrum spor'u 120-76 mağlup etti.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

Aliağa Petkimspor: Efianayi 30, Yunus Sonsırma 5, Zoriks 13, Aldridge 5 Simmons 12, Emre Tanışan 4, Starks 11, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin19, Anıl Osman Cevahir 3, Murat Kağan Tor 2,Ata Can Atsüren 2

Başantrenör: Burak Gören

Çağdaş Bodrumspor: Norris 11, Warren 11, Fatih Cantitiz 9, Moore 10, Johnson 12, Artis 2, Can Uğur Öğüt, Melih Kurtay 9, Ali Yiğit Yılmaz, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 6

Başantrenör: Ahmet Çakı

1. periyot: 26-17 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 65-39 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 86-56 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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