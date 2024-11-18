Aliağa Petkimspor, Damyean Dotson\'u Transfer Etti

Spor

Aliağa Petkimspor, bir dönem Gaziantep Basketbol forması da giyen oyun kurucu Damyean Dotson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi'nin ilk 7 haftalık sürecinde 3 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 10 puanla 10. sırada yer alan Aliağa Petkimspor, bu süreçte istediği sonuçları elde edemedi. Yoğun maç programı olan İzmir ekibi, bir yandan da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor. Çok sayıda maça çıkan Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirip oyuncu rotasyonunu da artırmak için bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. İzmir ekibi, NBA'in yanı sıra Türkiye'de Gaziantep Basketbol forması da giyen oyun kurucu Damyean Dotson'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "NBA kariyerinde New York Knicks ve Cleveland Cavaliers formalarını giyen, şutör forvet pozisyonunda oynayan Damyean Dotson, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR