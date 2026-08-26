Aliağa Petkimspor'dan Yeni Transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Letonyalı pivot Anzejs Pasecniks'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Letonya Milli Takımı formasını da giyen, geçtiğimiz sezon Hsinchu JKO Lioneers formasıyla 10,4 sayı, 7,7 ribaunt ve 1,5 asist ortalamaları yakalayan 2,18 metrelik pivot Anzejs Pasecniks, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.