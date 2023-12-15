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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 yendi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta açılış maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 yendi. Aliağa Petkimspor, müsabakanın hakemleri, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla maça siyah kurdele ile çıktı.

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa\'yı 112-78 yendi
15.12.2023 - 19:53,  Güncelleme: 19:55
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Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, İsmail Binbir

Aliağa Petkimspor: Efianayi 22, Yunus Sonsırma 12, Thomas 15, Aldrdige 23, Simmons 8, Emre Tanışan, Zoriks 2, Mahir Ağva 16, Yavuz Gültekin 9, Tayfun Erülkü 3, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor 2

Darüşşafaka Lassa: Withers 3, Can Korkmaz 13, Berk Demir 15, Rahkman 19, Muhsin Yaşar 12, Doruk Dora 5, Canberk Kuş 5, Bora Yaşar 2, Kılıçarslan Şenkahya 4, Ahmet Arda Ene

1. periyot: 22-21

Devre: 50-43

3. periyot: 79-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta açılış maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 yendi.

İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Efianayi ve Simmons'la 18-13 üstünlük kurmasına rağmen konuk takım Canberk ve Rahkman'la 19-18 öne geçti. İlk periyodu ev sahibi ekip 22-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Mahir Ağva ile üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, 16. dakikada Yunus Sonsırma'nın basketiyle 10 sayılık farka ulaştı: 42-32. Üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor soyunma odasına 50-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan ev sahibi ekip, Aldridge ve Yunus Sonsırma'nın 3 sayılık basketleriyle farkı açtığı periyodu 20 sayı farkla 79-59 üstün tamamladı.

Son periyodun başında Aldridge ile art arda 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, 34. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti: 94-64. Son 5 dakikaya 100-71 önde giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 112-78 galip ayrıldı.

Müsabakanın hakemleri, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla maça siyah kurdele ile çıktı.

Kaynak: AA
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Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Türkiye, Lassa, Son Dakika

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