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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı konuk edecek - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek. Karşılaşma Aliağa Belediye Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Aliağa Petkimspor, play-off hattına girmek için müsabakayı kazanmayı hedefliyor.

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka\'yı konuk edecek
14.12.2023 - 10:45,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek. Aliağa Belediye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek. Zorlu mücadele Aliağa Belediye Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde 4 maçtır arka arkaya kaybeden İzmir ekibi, 5 galibiyet 6 mağlubiyetle ligde 9. sırada yer alırken, konuk ekip Darüşşafaka ise 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle puan tablosunda 8. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik ve İsmail Binbir yönetecek.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, müsabakayı kazanarak tekrar play-off hattına girmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı konuk edecek - Son Dakika
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