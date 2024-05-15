Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe\'ye konuk olacak

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Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 7. sırada bitirerek tarihinde ilk kez play-off oynama hakkı kazanan Aliağa Petkimspor, ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile eşleşti. İzmir ekibi, play-off çeyrek final ilk maçında yarın saat 18.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadeleyi Yener Yılmaz, Semih Vural ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 18 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Öte yandan iki takım arasında oynanan normal sezondaki iki müsabakadan Fenerbahçe galip ayrılmıştı. - İZMİR