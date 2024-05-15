Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe\'ye konuk olacak

Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 18 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

15.05.2024 10:00
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Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 7. sırada bitirerek tarihinde ilk kez play-off oynama hakkı kazanan Aliağa Petkimspor, ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile eşleşti. İzmir ekibi, play-off çeyrek final ilk maçında yarın saat 18.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadeleyi Yener Yılmaz, Semih Vural ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü yönetecek.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 18 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Öte yandan iki takım arasında oynanan normal sezondaki iki müsabakadan Fenerbahçe galip ayrılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak - Son Dakika

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