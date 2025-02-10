Aliağa Petkimspor, Manisa Basket\'e Mağlup Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Manisa Basket'e 89-80 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Russel 6, Tyree 3, Yavuz Gültekin 8, Aldridge 16, Echenique 18, Dotson 3, Van Beck 13, Williams 9, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu
Başantrenör: Burak Gören
Manisa Basket: Acuil 20, Lee 18, Buğra Çal 3, Besson 4, Thomas 13, Pickett 5, Chiozza, Leon Apaydın, White Jr. 23, Yunus Emre Sonsırma 3
Başantrenör: Kazys Maksvytis
1. Periyot: 20-12 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 43-40 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 61-68 (Manisa Basket lehine) - İZMİR
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