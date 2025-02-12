Aliağa Petkimspor'un Avrupa Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor'un Avrupa Hedefi

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmak için 4 maçı kazanmak istiyor.

12.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Aliağa Petkimspor, kalan 4 maçını kazanıp adını üst tura yazdırmak istiyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 eleme müsabakası oynadıktan sonra son 16 turuna kalmayı başaran Aliağa Petkimspor, Avrupa'daki iddiasını sürdürüyor.

İspanyol temsilcilsi BAXI Manresa'ya son 16 turu K grubu maçında deplasmanda 96-87 yenilen İzmir temsilcisi, sahasında karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pallacanestro Reggiana'ya da uzatmalarda 91-87 kaybetti.

Gruptaki diğer İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile hem deplasmanda hem de iç sahada oynayacak Aliağa Petkimspor, BAXİ Manresa ile seyircisi önünde, Pallacanestro Reggiana ile de İtalya'da karşılaşacak.

Avrupa'da kalan 4 maçını kazanmak isteyen İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, AA muhabirine, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası oynadıklarına dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi'nin "çok zorlu" olduğunu ifade eden Gören, gruplarda da çok iyi takımların bulunduğunu dile getirdi.

İspanyol temscilsi Lenovo Tenerife ve BAXI Manresa'nın turnuvanın favorileri gösterildiğini ifade eden Gören, "İlk senemizde çeyrek final yapabilirsek çok büyük başarılar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Son 16 turunun kendileri "büyük hedef" olduğunu vurgulayan Gören, şöyle devam etti:

"Önümüzde 4 maç var ve hepsini kazanmak için mücadele edeceğiz. Çeyrek final kolay hedef değil ama kulübümüz dördüncü yılında böyle bir Avrupa başarısını yakalamış durumda. Burada son 16'yı yakalamış durumdayız. Keyfini çıkartmalıyız. Son 16'ya gelmeyi bir yeterlilik olarak görmüyorum. İlerlemek için mücadele edeceğiz ama bu geldiğimiz noktanın da çok önemli ve değerli olduğunu belirtmek istiyorum."

Gören, ligde ise umdukları yerde olmadıklarını, daha üst sıralara çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Çeyrek finale kalmak istiyoruz"

Takım oyuncularından Troy Selim Şav ise hem lig hem de Avrupa'da mücadele etmenin zorluğuna dikkati çekti.

Son 16'yı büyük başarı gördüklerini anlatan Şav, "Kulüp tarihi için de önemli bir sezon yaşıyoruz. Biraz yorucu geçti ama son 16'ya kaldık. Kupada özellikle büyük başarı yakaladık. İyi de gidiyoruz. Son iki maçta şanssızlık yaşadık ve 2 maçı kaybettik ama yine önümüze bakıyoruz. Önümüzde yine çok önemli maçlar var. Avrupa maçları, özellikle seyahatler takımı yoruyor ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Daha öncesinde de bunun üstesinden geldik. Herkes çok iyi çalışıyor. Hedeflerimiz arasında son 16'ya kalmak vardı, bunu başardık. Son 16 bizim için büyük başarı oldu. Şimdi de çeyrek finallere kalmak istiyoruz. Zor bir grubun içindeyiz ancak biz de iyi bir takımız." dedi.

Oyunculardan Yavuz Gültekin de 3 eleme oynayarak Avrupa'ya kalmayı büyük başarı olarak değerlendirdi.

Oynadıkları 2 Avrupa maçını şans toplarıyla kaybettiklerini anlatan Gültekin, "Son toplarda kaybettik ve bizim için üzücü oldu. Hem lig hem de Avrupa oynamak bu seviyelerde zor. Türkiye ligi de dünyada bulunan en iyi 3. lig. O yüzden hem lige hem Avrupa kupasına odaklanmak biraz yoruyor ama son 16'dan da alnımızın akıyla çıkmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basketbol, Güncel, Aliağa, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'un Avrupa Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor'un Avrupa Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.