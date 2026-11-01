Aliağa Petkimspor, yarın 3'te 3 hedefiyle Anadolu Efes'i ağırlayacak - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, yarın 3'te 3 hedefiyle Anadolu Efes'i ağırlayacak

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Aliağa Petkimspor, yarın 3\'te 3 hedefiyle Anadolu Efes\'i ağırlayacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçında Fenerbahçe ve Tofaş'ı yenen Aliağa Petkimspor, yarın saat 18.00'de Anadolu Efes'i ağırlayarak 3'te 3 hedefliyor. 5 maçta 3 galibiyeti bulunan Petkimspor'un konuğu Efes, ligde 5 maçın 4'ünü kazandı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçında güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Tofaş'ı mağlup eden Aliağa Petkimspor yarın 3'te 3 hedefiyle Anadolu Efes'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Süper Lig'de Petkimspor'un 5 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Anadolu Efes hafta içinde EuroLeague'de çift maç haftasında Hapoel Tel Aviv'e yenilip, evinde Panathinaikos'u mağlup etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar mücadele öncesi Petkimspor'un antrenmanını ziyaret ederek başarı diledi.

Kaynak: DHA
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