TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki deplasman maçında güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Tofaş'ı mağlup eden Aliağa Petkimspor yarın 3'te 3 hedefiyle Anadolu Efes'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Süper Lig'de Petkimspor'un 5 maçta 3 galibiyeti bulunuyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Anadolu Efes hafta içinde EuroLeague'de çift maç haftasında Hapoel Tel Aviv'e yenilip, evinde Panathinaikos'u mağlup etti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar mücadele öncesi Petkimspor'un antrenmanını ziyaret ederek başarı diledi.