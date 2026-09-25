Aliağa Petkimspor yarın Yukatel Denizli Basket\'i sezon açılışında konuk ediyor

Aliağa Petkimspor yarın Yukatel Denizli Basket'i sezon açılışında konuk ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, yarın sezonun ilk haftasında Yukatel Denizli Basket'i Aliağa'da konuk edecek. Saat 15.30'da başlayacak maçta kadrolarını yenileyen iki ekip sezona iyi başlamayı hedefliyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege temsilcileri Aliağa Petkimspor ve Yukatel Denizli Basket yarın 2026-2027 sezonunun ilk haftasında rakip olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Yeni sezon öncesi antrenörleriyle yola devam ederek kadrolarını büyük oranda yenileyen iki ekip maratona iyi başlamayı hedefliyor. Sezon öncesi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup elemelerinden eli boş dönen Denizli Basket, Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.
Kaynak: DHA
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