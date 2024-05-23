Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin ile yeni sözleşme imzaladı

Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin ile yeni sözleşme imzaladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 24 yaşındaki basketbolcu Yavuz Gültekin ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Aliağa Petkimspor, ligdeki başarılı performansının ardından iç transferde harekete geçti ve genç forvet oyuncusu Yavuz Gültekin ile anlaşma sağladı. Gültekin, takımın hedeflerine ulaşmak için bir sezon daha Aliağa Petkimspor forması giyecek.

23.05.2024 17:26
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 24 yaşındaki basketbolcu Yavuz Gültekin ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon önemli işlere imza atan Aliağa Petkimspor, ligi 7. sırada bitirerek play-off oynama başarısı gösterdi. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen ve seriyi 2-0 kaybeden İzmir ekibi, şampiyonluk mücadelesine erken bir şekilde veda etti. Çalışmalarına ara vermeyen Aliağa Petkimspor iç transferde harekete geçti ve 2000 doğumlu forvet oyuncusu Yavuz Gültekin ile 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yavuz Gültekin, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle" denildi.

Öte yandan Yavuz Gültekin, Aliağa Petkimspor'la bu sezon ligde 32 müsabakaya çıktı. Maç başına 9.4 dakika süre bulan 24 yaşındaki oyuncu, 4.3 sayı ortalamasıyla oynadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Yavuz Gültekin ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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