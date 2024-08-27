Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçına çıkacak.

27.08.2024 11:12
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Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlık programı kapsamında 6 hazırlık maçına çıkacağını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, büyük oranda transfer işlemlerini tamamlarken, antrenmanların yanı sıra bu süreçte 6 da hazırlık maçına çıkacak. 29 Ağustos'ta başlayacak bu program 27 Eylül'de sona erecek.

Aliağa Petkimspor'un hazırlık programı şöyle:

29 Ağustos - Beşiktaş - Aliağa Petkimspor (İstanbul)

31 Ağustos - Darüşşafaka - Aliağa Petkimspor (İstanbul)

5 Eylül - Aliağa Petkimspor - Manisa Basketbol (İzmir)

7 Eylül - Aliağa Petkimspor - Bahçeşehir Koleji/ Merkezefendi Basketbol (İzmir)

11 Eylül - Bursaspor Basketbol - Aliağa Petkimspor (Bursa)

27 Eylül - Aliağa Petkimspor - Merkezefendi Basketbol (İzmir) - İZMİR

Kaynak: İHA

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