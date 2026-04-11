TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftaya küme düşme korkusunu üzerinden atamadan giren Aliağa Petkimspor yarın Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Antrenör Orhun Ene yönetiminde ilk galibiyetini arayan Petkimspor ligde 25 maçta 7 galibiyet elde etti. Play-Off hattındaki Trabzonspor ise oynadığı 25 karşılaşmanın 17'sini kazandı.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor Zorlu Maçta Trabzonspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?