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Aliağalı güreşçilerden 5 madalya birden - Son Dakika

Aliağalı güreşçilerden 5 madalya birden

17.02.2022 17:57
Aliağalı güreşçilerden 5 madalya birden

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Menemen'de düzenlenen okullar arası güreş müsabakalarına katılan Aliağalı genç güreşçiler, elde ettikleri başarılar ile Aliağa'ya 4 gümüş, 1 altın madalya ile döndü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Menemen'de düzenlenen okullar arası güreş müsabakalarına katılan Aliağalı genç güreşçiler, elde ettikleri başarılar ile Aliağa'ya 4 gümüş, 1 altın madalya ile döndü.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren güreş kursları geleceğin güreşçilerini yetiştiriyor. Güreş kurslarında çalışmalarını sürdüren farklı yaş kategorilerindeki kursiyer çocuklar, katıldıkları müsabakalardan başarı ile dönmeye devam ediyor. 22 Aralık 2021 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde Menemen'de düzenlenen okullar arası güreş müsabakalarına Aliağa Belediyesi Demirspor adına katılan güreşçiler, kazandıkları başarılarla Aliağa'nın gururu oldu.

Aliağa'ya altın madalya

Gençler Kategorisinde 65 kiloda Ediz Kanat, 86 kiloda Mehmet Kaan Yalman İzmir ikincisi olarak gümüş madalya aldı. Yıldızlar kategorisinde 41 kiloda Samet Sözen ile 52 kiloda Burak Turan İzmir ikincisi olarak gümüş madalyaya hak kazandı. Yıldızlar kategorisinde 68 kiloda mücadele eden Hasancan Ersoy ise birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Aliağa'ya madalyalar dönmenin gururunu yaşadıklarını belirten Aliağa Belediyesi Güreş Eğitmeni Emin Kınabaş, "Öğrencilerimizi verdikleri mücadele ve aldıkları başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Çalışmalarımıza ara vermeden, Rafi Can Bilgiç eğitmenimizle birlikte nisan ayında düzenlenecek olan grup müsabakalarına hazırlanıyoruz. Grup müsabakalarında başarılı olmamız halinde Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacağız. Bizleri destekleyen ve her daim yanımızda olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR

Aliağalı güreşçilerden 5 madalya birden
Aliağalı güreşçilerden 5 madalya birden
Aliağalı güreşçilerden 5 madalya birden

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okullar, Menemen, Aliağa, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliağalı güreşçilerden 5 madalya birden - Son Dakika Spor


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