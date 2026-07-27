Aliağalı güreşçilerden iki Türkiye derecesi birden

Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesindeki güreş kurslarında eğitim gören sporcular, Aliağa Belediyesi Demir Spor Kulübü formasıyla katıldıkları organizasyonlarda Aliağa'yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 18-20 Temmuz tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'na Türkiye genelinden yaklaşık 10 bin sporcu katıldı. Antrenör Rafi Can Bilgiç yönetimindeki Aliağa Belediyesi Demir Spor Kulübü, şampiyonada 5 sporcuyla mücadele etti ve 2 Türkiye derecesini Aliağa'ya kazandırdı.

Aliağa'yı 5 sporcu temsil etti

Şampiyonada Aliağa Belediyesi Demir Spor Kulübü adına U-9 kategorisi 39 kiloda Recep Alptuğ Bircan, U-9 kategorisi 32 kiloda Asil Gökgöz, U-11 kategorisi 34 kiloda İbrahim Solmaz, U-12 kategorisi 41 kiloda Mert Akyüz ve U-13 kategorisi 57 kiloda Ensar Kaçmaz mindere çıktı.

Aliağalı güreşçilerden iki Türkiye derecesi

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Aliağalı sporcular iki Türkiye derecesi elde etti. U-9 kategorisi 39 kiloda mücadele eden Recep Alptuğ Bircan Türkiye dördüncüsü olurken, U-9 kategorisi 32 kiloda mindere çıkan Asil Gökgöz ise Türkiye sekizincisi olarak şampiyonayı tamamladı.

Antrenör Rafi Can Bilgiç: "Sporcularımız Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakiplerle mücadele etti"

Antrenör Rafi Can Bilgiç, şampiyonada mücadele eden sporcularını tebrik ederek, "Sporcularımızın Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakipleri karşısında ortaya koydukları mücadele ve elde ettikleri dereceler bizleri gururlandırdı. Tüm sporcularımızı emekleri ve mücadeleleri için yürekten kutluyorum. Başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere, Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Serap Cerrahoğlu'na, birim sorumlularımız Bilal Özkurt ve Uğur Uzun'a sporcularımıza sundukları katkı ve destekler için teşekkür ediyorum" dedi.