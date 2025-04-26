Aliağaspor FK, Namağlup Şampiyon Olup 2. Lige Yükseldi

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 64 puanla namağlup lider tamamlayan Aliağa'nın futboldaki başarılı temsilcisi Aliağaspor FK, şampiyonluğunu ilan ederek 2.Lige yükseldi.

Sezonun son haftasında deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'ne konuk olan Aliağaspor FK, şampiyonu tayin edecek karşılaşmada rakibini Mustafa Saymak, Berk Ali Nizam, Malik Karaahmet ve Berke Bıyık'ın iki golüyle 5-1 mağlup etti. Üç puanı hanesine yazdıran Aliağaspor FK, şampiyonluk adaylarından Ayvalıkgücü Belediyespor'un da puan kaybetmesiyle birlikte grubu 1 puan farkla, 64 puanla lider tamamladı.

Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağalı taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Karşılaşmada son düdüğün çalmasıyla birlikte şampiyonluğunu ilan eden Aliağaspor FK, 2. Lig'e yükselmenin sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.

Amatör Lig'den 2. Lig'e

Aliağa'da 90 yıllık futbol tarihi ve kültürünün bayrağını taşıyan Aliağaspor FK'nın 2014 yılında süper amatör liginden başlayan macerası artık 2.Lige taşındı. 2022-2023 futbol sezonunda bölgesel amatör liginden 3.Lige yükselme başarısı gösteren Aliağaspor FK, bu sezon mücadele ettiği Nesine 3.Lig 3.Grupta namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

İki sezondur namağlup

Aliağaspor FK, tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselmesinin yanı sıra son iki sezonda göstermiş olduğu performansla da adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Son iki sezonda oynadığı toplam 58 lig maçında 36 galibiyet alan Aliağa temsilcisi ligde 2 yıldır yenilgi yüzü görmedi. Aliağa, iki yıldır sürdürdüğü namağlup unvanıyla da profesyonel liglerde tarihe geçmeyi başardı. - İZMİR