Alipaşaspor'dan büyük başarı - Son Dakika
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Alipaşaspor'dan büyük başarı

19.06.2022 11:31
Alipaşaspor'dan büyük başarı

Diyarbakır Alipaşaspor, Türkiye Futsal Ligi'ni üçüncü tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Diyarbakır Alipaşaspor, Türkiye Futsal Ligi'ni üçüncü tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi oynanan 14. hafta müsabakaları ile sona erdi. İstanbul temsilcisi Şişli Spor Kulübü, 2021-2022 sezonu TFF Futsal Ligi'nin şampiyonu oldu. 18 Nisan 2022 tarihinde 13 takımın katılımı ile başlayan TFF Futsal Ligi ön eleme müsabakaları sonucunda 8 takım lige katılım hakkını elde etmişti. Lig müsabakaları 3 etap şeklinde Adana, Samsun ve Kocaeli şehirlerinde toplam 14 hafta üzerinden oynandı. Her bir takımın 14 maç oynadığı ve toplamda 112 maçın yapıldığı lig maçları tamamlandı. 14 maç sonunda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 35 puan ile ligi şampiyon tamamlayan İstanbul Şişli Spor Kulübü, Türkiye'yi 2022-2023 sezonunda UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

İmkan yok, başarı var

8 yıldır aralıksız olarak Türkiye Futsal Ligi'nde bütün imkansızlıklara rağmen mücadele eden Diyarbakır Alipaşaspor, sezonu üçüncü olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Futsal 1. Ligi'nin ön elemelerini namağlup tamamladıktan sonra 14 hafta süren lig maratonunda, 7 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Alipaşaspor sezonu üçüncü olarak tamamladı.

Alipaşaspor'un teknik direktörü Sezai Şenci, bütün imkansızlıklara rağmen futsalda Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer aldıklarını söyledi. Şenci, "Biz bu işi karşılık beklemeden yapıyoruz. Yıllardır ben ve arkadaşlarım bölge gençlerine hizmet ediyoruz. İmkansızlıklar içinde verdiğimiz mücadeleyi başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı da çok gururluyuz. Elde edilen derece ile bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alipaşaspor'dan büyük başarı - Son Dakika

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