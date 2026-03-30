Aliti: Dünya Kupası Hayalimiz

30.03.2026 11:37
Corendon Alanyaspor'un stoperi Aliti, Türkiye ile tarihi maça çıkacaklarını ve Dünya Kupası hedefini açıkladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor'da forma giyen Kosovalı futbolcu Fidan Aliti, kendileri ve ülkeleri için bir hayali gerçekleştirerek Dünya Kupası'na gitmek istediklerini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde yarın Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde 32 yaşındaki stoper, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin her pozisyonda kaliteli ve iyi seviyede oyunculara sahip olduğunu belirten Aliti, "Bence kilit oyuncular Arda Güler, Kenan Yıldız, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu. Bunlar, özellikle savunmacıların dikkat etmesi gereken oyuncular. Çünkü maçın her anında bir şeyler yapabilirler, sihirli şeyler yapabilirler ve gol atabilirler." diye konuştu.

Türk halkından büyük saygı gördüğünü aktaran deneyimli stoper, "Bu yüzden çok minnettarım. Benim ve ailem için Türkiye özel bir yer çünkü Alanya'da neredeyse üç yıldır yaşıyorum, oğlum Alanya'da doğdu. Bu yüzden Türkiye her zaman kalbimde olacak, bu bizim için, aynı zamanda bir aile olarak da özel bir maç. Ama futbol oynayan herkesin hayali Dünya Kupası'na gitmektir. Türk halkını seviyorum. Onlara saygı duyuyorum ancak hediye vermek gibi bir niyetimiz yok. Kendimiz, ülkemiz ve ailelerimiz için bir hayali gerçekleştirmek ve ülkemizi Dünya Kupası'na taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok heyecanlı ve açık bir maç olacak"

Türkiye'nin yarınki karşılaşmada favori olduğunu dile getiren Aliti, "İki takım için de tarihi maç ama bizim için biraz daha fazla öyle çünkü ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağız. İki takımın da başlangıçta biraz temkinli oynayacağını düşünüyorum çünkü o gün maçın nasıl gelişeceğini tam olarak bilemezsiniz. Bence çok heyecanlı ve açık bir maç olacak. Çünkü Türk halkını tanıyorum, Kosovalıları da tanıyorum. Türkiye'nin kalitesini biliyoruz ama biz de nerelerde güçlü olduğumuzu biliyoruz ve bunu sahada göstermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek için de play-off yarı finali oynadıklarını hatırlatan Aliti, şöyle devam etti:

"O maçı, şimdiki maçla karşılaştırırsam, başka bir seviyedeyiz. Çünkü şimdi elimizde deneyimli birçok oyuncu ve ihtiyacımız olan birçok genç oyuncu var. Milli takımımızda en çok maç oynayanlardan biriyim. Bu süreci olabildiğince iyi yönetmeye çalışıyoruz, pozitif kalmaya çalışıyoruz, ayaklarımızı yere basıyor. Buradaki insanlar duygusal ve Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorlar. Ama biliyoruz ki Dünya Kupası'na gitmek için önümüzde atmamız gereken çok büyük bir adım var."

Aliti, iki kez geriye düştükleri Slovakya maçını 4-3 kazanmalarının takımı nasıl etkilediği sorusuna ise "Bu bize motivasyon veriyor. İkincisi, bence en önemli şey sahada karakterimizi göstermiş olmamız, ama bu karakterimizi gösterdiğimiz ilk maç değil. Bunu yapabileceğimizi biliyoruz ve kalitemizin farkındayız. Daha önce bizi izlememiş olanlar için gerçekten iyi bir maçtı. Bu maçta, bu takımın karakterini görebilirsiniz, maçın her anında büyük işler yapmaya hazırız." yanıtını verdi.

Corendon Alanyaspor formasını 2023 yılından bu yana giyen Aliti, Trendyol Süper Lig'de 94 maça çıktı.

Kaynak: AA

