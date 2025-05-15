ALKÜ 10. Yıl Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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ALKÜ 10. Yıl Futbol Turnuvası Sonuçlandı

ALKÜ 10. Yıl Futbol Turnuvası Sonuçlandı

ALKÜ'de düzenlenen 10. Yıl Futbol Turnuvası sona erdi; Endüstri Mühendisleri ve Diş Hekimliği kazandı.

15.05.2025 21:14
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) 10. kuruluş yılı coşkusu kapsamında düzenlenen "10. Yıl Futbol Turnuvası" sona erdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) 10. kuruluş yılı coşkusu, futbol turnuvasıyla taçlandı. ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "10. Yıl Futbol Turnuvası", final maçlarıyla sona erdi. Kestel Yerleşkesi'ndeki halı sahada gerçekleşen final müsabakaları, nefes kesen anlara sahne oldu.

Öğrenci takımları kategorisinde şampiyonluk mücadelesi Endüstri Mühendisleri Topluluğu ile Matematik Topluluğu arasında gerçekleşti. Büyük bir çekişmeye sahne olan finalde, üstün performans sergileyen Endüstri Mühendisleri Topluluğu rakibini 6-2 skorla mağlup ederek kupayı havaya kaldırdı.

Personel takımlarında ise finalin adı Güvenlik Takımı ve Diş Hekimliği Fakültesi oldu. Kıran kırana geçen mücadelede sahadan galip ayrılan Diş Hekimliği Fakültesi takımı rakibini 5-4 yenerek, turnuvanın şampiyonu unvanını kazandı.

Ödül ve kupa töreni düzenlendi

Turnuva sonunda dereceye giren takımlar, düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı. ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu, kazanan takımlara madalya ve ödüllerini takdim etti. Ayrıca turnuva sürecine katkı sağlayan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile görevli hakemlere teşekkür belgeleri verildi.

"Turnuva centilmenlik içinde geçti"

Final müsabakaların değerlendiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, "Sporun birleştirici gücüyle geçen bu özel organizasyon, ALKÜ ailesine unutulmaz anlar yaşattı. 10. yıl coşkusu, futbol sahasında dostluk, rekabet ve centilmenlik içinde geçti. Turnuvanın organizasyonu kapsamında bizlere destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şampiyon olan takımlarımızı tebrik ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ALKÜ 10. Yıl Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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