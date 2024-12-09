ALKÜ Futbol Takımı Namağlup Şampiyon - Son Dakika
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ALKÜ Futbol Takımı Namağlup Şampiyon

ALKÜ Futbol Takımı Namağlup Şampiyon

ALKÜ Futbol Takımı, Bölgesel Lig'de namağlup şampiyon olarak Süper Lig Yükselme Müsabakaları'na katıldı.

09.12.2024 11:48
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Futbol Bölgesel Lig Müsabakaları'nda namağlup şampiyon olarak Futbol Süper Lig'e Yükselme Müsabakaları'na katılma hakkı kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, (ALKÜ) spora ve sporcuya verdiği önem ve yatırımların meyvesini her geçen gün almaya devam ediyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 2-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen Futbol Bölgesel Lig Müsabakaları'nda ALKÜ Futbol Takımı namağlup şampiyon oldu. Teknik Direktör ALKÜ ALTSO Turizm MYO akademisyenlerinden Öğr. Gör. Batıkan Yunus Can Gülşen önderliğinde 10 puan toplayarak namağlup şampiyon olan ALKÜ Futbol Takımı, bu başarısı sonrası Futbol Süper Lig'e Yükselme Müsabakaları'na katılmaya hak kazandı. ALKÜ Futbol Takımı'na organizasyon boyunca destek sağlayan ALKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu ile ALKÜ Üniversite Sporları Koordinatörü Doç. Dr. Halil Orbay Çobanoğlu; takımın başarılarını, emeği geçen futbolcuları ve hocaları tebrik ettiler.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Futbol Takımı'nın başarısı sonrası üniversite olarak gurur duyduklarını söyledi. Rektör Türkdoğan, ALKÜ'nün spora ve sporcuya verdiği önemin her geçen gün arttığına değinerek, "ALKÜ olarak kurulduğunuz günden bu yana sağlık, turizm, spor, teknoloji gibi alanlarda çalışmalarımızı artırarak üniversitemizin bu alanlardaki başarısını yükseltiyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz önem sayesinde başarılarımız ulusal ve uluslararası alanlarda geliyor. Yoğun çalışmaları sonucu zorlu bir organizasyonda şampiyon olan ALKÜ Futbol Takımımız bundan sonraki süreçte Futbol Süper Lig'e Yükselme Müsabakaları'na katılacak ve oradan da şampiyon olarak çakacağına inanıyorum. Bizlere bu gururu yaşatan takımımızı yürekten kutluyor, başarının arkasındaki ALKÜ ailesine yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ALKÜ Futbol Takımı Namağlup Şampiyon - Son Dakika

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