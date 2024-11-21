ALKÜ ve Badminton Federasyonu İş Birliği

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Türkiye Badminton Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü, sporcu ve antrenör eğitiminde bilimsel destek sağlayarak Alanya'nın spor turizmi ve akademik altyapısına değer katacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik çalışmaların yanında sporda ulusal ve uluslararası projeler ile iş birliklerini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak ALKÜ ile Türkiye Badminton Federasyonu arasında "Antrenör-Sporcu Eğitimi ve Sporda Koruma Programları Süreçlerine İlişkin İş birliği Protokolü" imzalandı. ALKÜ Yeni Rektörlük Binası Senato Salonu'nda imzalanan protokole ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yetkililer katıldı. Protokol kapsamında, federasyonun antrenör ve sporcu eğitim faaliyetleri ile sporda koruma programlarının akademik destek ve bilimsel çalışmalar ışığında merkezileştirilmesi hedefleniyor. Bu süreç, ALKÜ bünyesinde kurulacak eğitim kurulu tarafından yürütülecek.

Rektör Türkdoğan: "Sağlık, spor ve Turizm temaları Üniversitemiz için önemli"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan Alanya'nın 2024 Avrupa Akdeniz Ülkeleri Spor Başkenti olduğunu hatırlatarak böyle bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu dile getirdi. Türkdoğan konuşmasında, "Sağlık, spor ve turizm temaları üniversitemiz için büyük öneme sahip. Spor Bilimleri Fakültemizin, bir spor federasyonunun eğitim faaliyetlerini üstlenerek öncü bir rol üstlenmesi bizleri gururlandırıyor. Protokol kapsamında, akademik desteğin yanı sıra üniversitemizin tesis ve eğitim olanakları da kullanılabilecektir. Ayrıca federasyonumuzla iş birliği içinde badminton temalı akademik çalıştaylar, kongreler ve toplantılar organize edebileceğiz. Bu vesileyle başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Federasyon Başkanımız Ercan Yıldız ve ekibine, Spor Bilimleri Fakültemizin değerli yöneticilerine ve katkı sağlayacak tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yıldız: "Sporcu ve antrenörlerimiz emin ellerde"

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, protokolün Türkiye'de bir ilk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Federasyon bünyesindeki eğitim kurullarında farklı illerden kıymetli hocalarımız yer alıyordu. Toplantıların düzenli yapılması ve maliyetleri açısından zorluklar yaşanabiliyordu. Yurt dışındaki örnekler doğrultusunda bilimsel ve akademik desteği tek bir üniversiteden almayı daha uygun ve işlevsel gördük. ALKÜ'nün bize kapılarını açması bu süreçte çok değerli. Bu nedenle Sayın Rektörümüze teşekkür ederim. Sporcu ve antrenörlerimizin emin ellerde olduğuna inanıyorum" dedi.

Alanya'nın spor turizmi ve akademik altyapısına katkı sağlayarak federasyon çalışmalarına olanak tanıyacak olan protokol, fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANTALYA