Alllan Saint-Maximin geri dönüyor

Geride bıraktığımız sezonun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ve beklentileri karşılayamamasının ardından Suudi ekibine geri dönen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oluyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Saint-Maximin, Ligue 1 ekibi Lens ile görüşmelere başladı. Haberde, yıldız oyuncunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
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