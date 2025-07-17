Alllan Saint-Maximin geri dönüyor

Geride bıraktığımız sezonun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ve beklentileri karşılayamamasının ardından Suudi ekibine geri dönen Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oluyor.

FRANSA'YA GERİ DÖNÜYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Saint-Maximin, Ligue 1 ekibi Lens ile görüşmelere başladı. Haberde, yıldız oyuncunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve yeni bir maceraya atılmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de geçen sezon 31 maçta süre bulan Maximin, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.