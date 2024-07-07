Almanlar Ferdi\'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Spor

Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda eden milli takımda performansıyla en çok göze batan isimlerden biri de Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu oldu.

ADI BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR

Sezonun bitimiyle adı pek çok takımın transfer listesine yazılan 24 yaşındaki savunmacıyla Hollanda maçındaki performansı da Almanların büyük ilgisini çekti.

3 KULÜP CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR

RTL yorumcusu Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" cümlesini kurarken milli futbolcumuzun Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de radarına girdiği yazıldı.

40 MİLYONDAN AŞAĞI DÜŞMÜYORLAR

Fenerbahçe'nin 40 milyon euro talep ettiği yıldız futbolcu için istenen rakamın Dortmund yönetimini zorladığı öğrenilirken, ilerleyen günlerde yeni tekliflerin de ortaya çıkabileceği iddia ediliyor.