Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu - Son Dakika
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Spor

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi\'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Almanların da radarına girdi. Yıldız futbolcunun Hollanda maçındaki performansını öven RTL yorumcusu Wolff Fuss "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" yorumunu yaptı.

07.07.2024 13:37
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Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda eden milli takımda performansıyla en çok göze batan isimlerden biri de Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu oldu.

ADI BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR

Sezonun bitimiyle adı pek çok takımın transfer listesine yazılan 24 yaşındaki savunmacıyla Hollanda maçındaki performansı da Almanların büyük ilgisini çekti.

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

3 KULÜP CİDDİ ŞEKİLDE İLGİLENİYOR

RTL yorumcusu Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" cümlesini kurarken milli futbolcumuzun Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de radarına girdiği yazıldı.

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

40 MİLYONDAN AŞAĞI DÜŞMÜYORLAR

Fenerbahçe'nin 40 milyon euro talep ettiği yıldız futbolcu için istenen rakamın Dortmund yönetimini zorladığı öğrenilirken, ilerleyen günlerde yeni tekliflerin de ortaya çıkabileceği iddia ediliyor.

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: mağlubiyeti başarısızlığı unutturmak için her yolu deniyolar gene uçtu gitti kupa hasreti millete yutturmaya çalışıyorlar işte evet ferdi en iyisiydi doğru ee sonuç ne oldu türkiyeye en büyük rakibimiz tff ve başındakiler onlar gitmeden Türkiye bir yerlere asla gelemez 35 39 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Oğlum şu bilgisayarın başından 5 dk ayrıl bee 48 2 Serkan Beyhan: BÜYÜKEKŞİ İSTİFA EDERSE KUPAYI KAZANMIŞ KADAR MUTLU OLUR BU TOPLUM 13 4 ferhat eser: ender yaprağıma ne battı gene acaba 2 1
  • Mehmet Yılmaz: Adamlar haklı gerçekten en iyisi diyebilirim turnuvanın maşallah inşallah daha iyi yerlere gelir 28 0 Yanıtla
  • Osman Koca: ciğersiz ferdi 15 13 Yanıtla
  • ferhat eser: demokrasi yok ülkede mülteci gelir halka sormazlar hoca seçerler taraftara sormazlar başkan seçerler halka sormazlar kendin seç başarısız olursa üstünü örtecek şeyler bul bu ülke işte bu yüzden iyi yönetilmiyor kime sordunuz montellayı getirirken oylama neden yapılmadı çoğunluğa azınlığa niye sorulmadı 6 22 Yanıtla
    serkan keskin: poahahaha 1 2
  • Yaşar Koldemir: Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş, en iyi ve en ahlaklı futbolcusu. Barcelona da ve Real Madrid'de direk oynar. 1 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: ferdi çok begendiğim bir futbolcumuz gördüğüm tek eksiği hiçbir şekilde kafa topuna zıplamaya bile teşebbüs etmemesi 0 0 Yanıtla

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