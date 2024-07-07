Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak EURO 2024'e veda eden milli takımda performansıyla en çok göze batan isimlerden biri de Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu oldu.
Sezonun bitimiyle adı pek çok takımın transfer listesine yazılan 24 yaşındaki savunmacıyla Hollanda maçındaki performansı da Almanların büyük ilgisini çekti.
RTL yorumcusu Wolff Fuss, Ferdi Kadıoğlu için "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" cümlesini kurarken milli futbolcumuzun Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in de radarına girdiği yazıldı.
Fenerbahçe'nin 40 milyon euro talep ettiği yıldız futbolcu için istenen rakamın Dortmund yönetimini zorladığı öğrenilirken, ilerleyen günlerde yeni tekliflerin de ortaya çıkabileceği iddia ediliyor.
Son Dakika › Spor › Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu - Son Dakika
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