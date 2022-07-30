Fransa asıllı Fildişi Sahilli milli futbolcu, yeni sezon öncesi Hollanda ekibi Ajax'tan 31 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund transfer olmuştu. Geçen sezon Hollanda liginde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

Antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılan ve testis tümörü saptanan Haller, kamptan ayrılarak ameliyat edilmişti.

Kaynak: AA

Borussia Dortmund, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Testis tümörü kötü huylu çıkan Sebastien Haller kemoterapiye başlayacak - Son Dakika

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