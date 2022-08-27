Çekişmeli geçen maçta ikinci yarıda başka gol olmadı ve Borusia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Almanya'da en fazla ormanlık alan bu yılki yangınlarda kül oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı - Son Dakika

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