Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı - Son Dakika
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Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı

27.08.2022 19:48
Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 yendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 32. dakikada Anthony Modeste'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta ikinci yarıda başka gol olmadı ve Borusia Dortmund, deplasmanda Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada milli futbolcu Salih Özcan, 90 dakika forma giydi ve Modeste'nin attığı golün asistini yaptı.

Borussia Dortmund, bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken Hertha Berlin 1 puanda kaldı.

Leipzig ligde ilk galibiyetini aldı

Leipzig de sahasında Wolfsburg'u 2-0 yendi.

Ev sahibi ekibin gollerini 5. dakikada penaltıdan ve 90. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.

Leipzig, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 5'e çıkardı. Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Mainz 05'i 3-0, Union Berlin deplasmanda Schalke 04'ü 6-1 ve Hoffenheim sahasında Augsburg'u 1-0 yendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Borussia Dortmund deplasmanda tek golle 3 puanı aldı - Son Dakika
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