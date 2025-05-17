Almanya'da Cimnastik Şampiyonası

Almanya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 26-31 Mayıs tarihlerinde Leipzig kentinde yapılacak
Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Emre Dodanlı, Mehmet Ayberk Koşak, Volkan Arda Hamarat, Emirhan Kartın, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Ceren Biner, Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan temsil edecek.
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