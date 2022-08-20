Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası

20.08.2022 20:52
Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası

Almanya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

Almanya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

Münih'te düzenlenen organizasyonda Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Kerem Şener ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.

Milli sporcular elde ettikleri başarıyı birbirlerine sarılarak kutladı.

Takımlar finali sonunda Büyük Britanya birinci olurken, İtalya ikinci sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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