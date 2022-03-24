Almanya'da Münih Türkgücü, mali sebeplerden dolayı ligden çekildi - Son Dakika

Almanya 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Münih Türkgücü'nün, mali sebeplerden dolayı ligden çekildiği duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, kulübün iflas masası yöneticisinin bugün ligden çekildiklerini duyurduğu belirtildi.

Münih Türkgücü'nün artık mevcut ödeme yükümlülüklerini karşılayacak durumda olmadığı ve ekonomik olarak sezonu tamamlayamayacağı ifade edildi.

Ligden çekilmenin sezon bitimine 5 hafta kala gerçekleşmesinden dolayı, takımın şimdiye kadar oynadığı maçlardaki sonuçların değerlendirmeden çıkarılacağı belirtildi. Bu nedenle puan cetvelinin güncelleneceği ve kümeden düşen ilk takımın da Münih Türkgücü olduğu aktarıldı.

Münih Türkgücü Kulübü Üst Yöneticisi Max Kothny de yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar olan maçlarına çıkabilmenin, yeni bulunacak sermaye ile mümkün olabileceğini ancak son haftalardaki yoğun çabalarına rağmen bir yatırımcı bulunamadığını dile getirdi.

Kulüp, ocak sonunda iflas davası açılması için Münih Yerel Mahkemesine başvuruda bulunmuş, bunun üzerine DFB de şubat ortasında takımın 11 puanını silmişti.

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