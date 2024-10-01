Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti - Son Dakika
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Spor

Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti

Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor\'un kırmızı kart cezasını iptal etti

Almanya Futbol Federasyonu, Bundesliga'nın 5. haftasında oynanan Wolfsburg-Stuttgart maçında hatalı ikinci sarı karttan dolayı oyundan atılan Atakan Karazor'un bir maçlık cezasını iptal etti.

01.10.2024 18:44
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Almanya Futbol Federasyonu, Wolfsburg maçında hatalı ikinci sarı karttan dolayı oyundan atılan Atakan Karazor için kararını verdi.

KIRMIZI KART CEZASI İPTAL EDİLDİ

Federasyondan yapılan açıklamada, Atakan Karazor'a gösterilen kırmızı kartta hakem hatasının tespit edildiği ifade edildi. Bu sebeple kırmızı kartın iptal edildiği ancak ilk sarı kartın geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti

NE OLMUŞTU?

Bundesliga'nın 5. haftasında oynanan Wolfsburg-Stuttgart maçında Atakan Karazor 63. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Karşılaşmanın hakemi Sven Jablonski, pozisyonda Karazor'a faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak pozisyonda Wolfsburglu Maximilian Arnold'un Karazor'un ayağına bastığı ekrana yansıdı. Stuttgart, mücadeleyi 10 kişi tamamlarken maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti

VAR MÜDAHALE EDEMEMİŞTİ

Hakemin Atakan Karazor'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermesinden dolayı VAR, bu karara müdahale edemedi. Sven Jablonski, 27 yaşındaki futbolcuya direkt kırmızı kart gösterseydi VAR'ın buna müdahale etme şansı vardı.

Atakan Karazor, Bundesliga, Stuttgart, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Neco:
    Adamlar 11-11 oynasa belki galip gelecekti buna ne demeli? 9 1 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Geçen sezon gs Fener maçında arda kardeşler de aynısını ikinci sarı gösterip var ı devre dışı bıraktı ama elinde patladı fener tersten sapladı :) 0 0 Yanıtla
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