Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor\'un kırmızı kart cezasını iptal etti

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Federasyondan yapılan açıklamada, Atakan Karazor'a gösterilen kırmızı kartta hakem hatasının tespit edildiği ifade edildi. Bu sebeple kırmızı kartın iptal edildiği ancak ilk sarı kartın geçerliliğini koruduğu belirtildi.

Almanya Futbol Federasyonu, Wolfsburg maçında hatalı ikinci sarı karttan dolayı oyundan atılan Atakan Karazor için kararını verdi.

NE OLMUŞTU?

Bundesliga'nın 5. haftasında oynanan Wolfsburg-Stuttgart maçında Atakan Karazor 63. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Karşılaşmanın hakemi Sven Jablonski, pozisyonda Karazor'a faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak pozisyonda Wolfsburglu Maximilian Arnold'un Karazor'un ayağına bastığı ekrana yansıdı. Stuttgart, mücadeleyi 10 kişi tamamlarken maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

VAR MÜDAHALE EDEMEMİŞTİ

Hakemin Atakan Karazor'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermesinden dolayı VAR, bu karara müdahale edemedi. Sven Jablonski, 27 yaşındaki futbolcuya direkt kırmızı kart gösterseydi VAR'ın buna müdahale etme şansı vardı.