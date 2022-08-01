Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu - Son Dakika
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Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu

01.08.2022 17:15
Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu

Almanya ile İngiltere arasında oynanan, Kadınlar Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında kadın futbolcunun gol sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu. İngiltere Milli takım forması giyen Chole Kelly, maçın 110. dakikasında attığı gol sonrası ülkesine kupa getirecek olmanın coşkusuyla formasını çıkarıp tribünlere koştu. O anların görüntüleri paylaşım üstüne paylaşım aldı.

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın final maçı Almanya ile İngiltere arasında 110. dakikaya kadar kıran kırana ilerlerken, oyuna ikinci yarı dahil olan Chole Kelly, taraftarlarını sevince boğan bir gole imza attı. İngiliz oyuncu yaşadığı gol sevinci ile sosyal medyada da gündem oldu.

GOLÜN ARDINDAN FORMASINI ÇIKARDI

Manchester City forması giyen İngiliz milli oyuncu, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, İngiltere'ye kupayı getiren golünü formasını çıkararak kutladı. O anlar futbolseverlerin büyük ilgisini görürken gol sevinci sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Kelly hakkında binlerce paylaşım yapılırken o anlara ait video milyonlarca izlenme aldı.

Kadın futbolcu, İngiltere'ye Avrupa kupasını getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp çılgınca sevindi
Kadın futbolcu, İngiltere'ye Avrupa kupasını getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp çılgınca sevindi
Kadın futbolcu, İngiltere'ye Avrupa kupasını getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp çılgınca sevindi
Kadın futbolcu, İngiltere'ye Avrupa kupasını getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp çılgınca sevindi
Kadın futbolcu, İngiltere'ye Avrupa kupasını getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp çılgınca sevindi
Kadın futbolcu, İngiltere'ye Avrupa kupasını getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp çılgınca sevindi
Kadın futbolcu, İngiltere'ye Avrupa kupasını getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp çılgınca sevindi

TARİHLERİNDE İLK KEZ KUPAYI KALDIRDILAR

Almanya ile oynadıkları final müsabakası sonrası Almanya'yı 2-1 deviren İngiltere Kadın Futbol Takımı kupayı müzesine götürdü. Tarihlerinde ilk defa turnuvada şampiyon olan İngilizler, Wembley Stadyumu'nu dolduran taraftarları ile sevinci doyasıya yaşadı.

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Son Dakika Spor Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu - Son Dakika


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