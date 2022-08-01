Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu

Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın final maçı Almanya ile İngiltere arasında 110. dakikaya kadar kıran kırana ilerlerken, oyuna ikinci yarı dahil olan Chole Kelly, taraftarlarını sevince boğan bir gole imza attı. İngiliz oyuncu yaşadığı gol sevinci ile sosyal medyada da gündem oldu.

GOLÜN ARDINDAN FORMASINI ÇIKARDI

Manchester City forması giyen İngiliz milli oyuncu, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, İngiltere'ye kupayı getiren golünü formasını çıkararak kutladı. O anlar futbolseverlerin büyük ilgisini görürken gol sevinci sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. Kelly hakkında binlerce paylaşım yapılırken o anlara ait video milyonlarca izlenme aldı.

TARİHLERİNDE İLK KEZ KUPAYI KALDIRDILAR

Almanya ile oynadıkları final müsabakası sonrası Almanya'yı 2-1 deviren İngiltere Kadın Futbol Takımı kupayı müzesine götürdü. Tarihlerinde ilk defa turnuvada şampiyon olan İngilizler, Wembley Stadyumu'nu dolduran taraftarları ile sevinci doyasıya yaşadı.