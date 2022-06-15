Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti - Son Dakika
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Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti

15.06.2022 00:26

Almanya-İtalya mücadelesini Panzerler 5-2 kazandı ve grupta puanını 6'ya yükseltti.

Almanya ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup dördüncü maçında Borussia-Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Panzerler 5-2 kazandı ve grupta puanını 6'ya yükseltti.

WERNER 2 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Karşılaşmada Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kimmich, 45+4. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 51. dakikada Thomas Müller ve 68. ila 69. dakikada Timo Werner kaydetti. İtalya'nın golleri ise 78. dakikada Gnonto ve 90+4. dakikada Bastoni'den geldi.

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ALMANYA GRUPTA 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Almanya bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek Macaristan'ın arkasından 2. sıraya yerleşti. İtalya ise 5 puanla 3. sırada kaldı.

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