Almina Tude Uygun vefat etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Sakaryalı teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun (29), hayatını kaybetti.

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun, bugün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Uygun, 26 Nisan Cumartesi günü (yarın) ikindi namazına müteakip, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan, geçen yıl ağustos ayında şeker komasına giren Almina Tude Uygun, bir süre yoğun bakımda tedavi görüp, ardından taburcu olmuştu.

TFF VE SİVASSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu da resmi internet sitesi üzerinden Almina Tude Uygun için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan paylaşımda, "Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Eski Teknik Direktörümüz Bülent Uygun'un kıymetli kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Bülent Uygun olmak üzere, değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhume Almina Tude Uygun, yarın (26 Nisan Cumartesi) ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."