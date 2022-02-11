Üye Girişi
Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışmaları Sivas'ta tamamlandı - Son Dakika

Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışmaları Sivas'ta tamamlandı

11.02.2022 21:37
Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışmaları Sivas'ta tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışması, Sivas'ta sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışması, Sivas'ta sona erdi.

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde 2 gün süren yarışlara, 17 ilden toplam 110 sporcu katılım sağladı.

Organizasyonu büyük kadınlarda Peri Tüfekçi birinci, Aygen Yurt ikinci, Sıla Kara üçüncü, büyük erkeklerde Yusuf Koç birinci, Yunuscan Erşan ikinci, Zülfücan Oruç da üçüncü oldu.

Öte yandan. 18 yaş altı bayanlarda Zerda Tımarlı birinciliği, Eda Şamgül ikinciliği, Yağmur Tuna ise üçüncülüğü elde etti. 18 yaş altı erkeklerde ise Demirkan Hasırcı birinci, Tuğrul Çemlek ikinci, Salih Yusuf Kartaltepe ise üçüncü sırayı aldı.

Dereceye girenlere madalyaları, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum, teknik kurul üyeleri Ahmet Yıldız ve Kürşat Üstündağ ile MHK Başkanı Ali Koçak tarafından verildi.

YORUMLAR
500

Toros Dağları, Kayak Merkezi, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışmaları Sivas'ta tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:32 Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi yaşamını yitirdi!
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
21:16 Memleket Partisi'nde ortalık karıştı! Kesin ihracı istenen iki disiplin kurulu üyesi Twitter'dan açtı ağzını yumdu gözünü
21:11 Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir!
21:09 Fatma Girik'in ölümü sonrası skandal iddia! Hesabından yüklü miktarda parayı kim çekti?
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 21:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışmaları Sivas'ta tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement