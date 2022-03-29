Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı - Son Dakika

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün Ankara'da oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0, Hatayspor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.
Final etabındaki diğer maçlar ise şu şekilde:
|TARİH
|SAAT
|MAÇ
|30 Mart Çarşamba
|12.00
|Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
|30 Mart Çarşamba
|14.30
|Hatayspor – TÜRŞAD
|31 Mart Perşembe
|12.00
|Hatayspor – Akkuş Belediyespor
|31 Mart Perşembe
|14.30
|TÜRŞAD – Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
Kaynak: AA
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