Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı - Son Dakika
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Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı

29.03.2022 17:26
Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün Ankara'da oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün Ankara'da oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0, Hatayspor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Final etabındaki diğer maçlar ise şu şekilde:

TARİHSAATMAÇ
30 Mart Çarşamba12.00Akkuş Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
30 Mart Çarşamba14.30Hatayspor – TÜRŞAD
31 Mart Perşembe12.00Hatayspor – Akkuş Belediyespor
31 Mart Perşembe14.30TÜRŞAD – Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ

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Hatayspor, voleybol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı - Son Dakika


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