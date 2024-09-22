Alper Cavit Kabakçı Tekrar Başkan - Son Dakika
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Alper Cavit Kabakçı Tekrar Başkan

Alper Cavit Kabakçı Tekrar Başkan

Alper Cavit Kabakçı, Türkiye Kano Federasyonu'nun genel kurulunda üçüncü kez başkan seçildi.

22.09.2024 13:47
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Türkiye Kano Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda Alper Cavit Kabakçı, yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'daki The Green Park Otel'de yapıldı.

Mevcut başkan Alper Cavit Kabakçı, 113 delegenin oy kullandığı seçime tek aday olarak girdi. Kullanılan oyların tamamını alan Kabakçı, üçüncü kez federasyon başkanlığına getirildi.

Divan başkanlığını Üzeyir Kodan'ın yaptığı genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu raporları da ibra edildi.

Alper Cavit Kabakçı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ali Abdüsselam Yılmaz, Bilgin Kopuz, Bülent Özyurt, Gizem Kaya, Mehmet Fatih Aksoy, Muhammed Demiralp, Süleyman Tunç, Oğuzhan Özen, Özge Ercan, Üzeyir Kodan.

Yeniden başkanlığa seçilen Kabakçı, genel kurulda, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında sunum yaptı.

2022-2024 yıllarında yurt içinde 30 faaliyet düzenlediklerini belirten Kabakçı, milli sporcuların bu dönemde yurt dışında 40 faaliyete katıldığını söyledi.

Milli sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıları paylaşan Kabakçı, "Altyapıya yaptığımız yatırımları madalyalarla taçlandırdık. 2024 Durgunsu Kano Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldık." diye konuştu.

Sporcu, hakem, antrenör ve kulüp sayılarında yıllara göre artış yaşandığına işaret eden Kabakçı, Uluslararası Kano Federasyonu kongresinin kasım ayında Antalya'da yapılacağını kaydetti.

Seçimin ardından tekrar kürsüye gelen Kabakçı, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, hep birlikte federasyona katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alper Cavit Kabakçı Tekrar Başkan - Son Dakika

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