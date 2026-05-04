Alper Kınar’dan Süper Lig yorumu: Samsunspor, Galatasaray’ın ağzının tadını kaçırdı

04.05.2026 16:47
Spor yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasını değerlendirdi. Galatasaray’ın şampiyonluğa çok yakın olduğunu belirten Kınar, Samsunspor maçında yaşanan puan kaybına dikkat çekti. Fenerbahçe cephesinde ise gözlerin artık kongre sürecine çevrildiğini ifade etti.

Spor yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanan karşılaşmaları Haberler.com ekranlarında değerlendirdi. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girildiğini vurgulayan Kınar, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe cephesindeki gelişmelere dikkat çekti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA YAKIN AMA REHAVET UYARISI

Alper Kınar, Galatasaray’ın şampiyonluk için artık sadece bir galibiyete ihtiyacı olduğunu belirterek, “Galatasaray, bir galibiyetle şampiyonluk turu atacak” ifadelerini kullandı. Ancak takımın son haftalarda motivasyon sorunu yaşadığını dile getiren Kınar, “Motive olmakta güçlük çeken bir Galatasaray vardı” sözleriyle performanstaki dalgalanmaya dikkat çekti.

Samsunspor karşısında alınan sonucun sarı-kırmızılı takımın oyun ritmini etkilediğini belirten Kınar, “Samsunspor, Galatasaray’ın ağzının tadını kaçırdı” diyerek kritik puan kaybının önemine vurgu yaptı. Buna rağmen Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında galip gelerek şampiyonluğunu ilan edeceğini öngördü.

FENERBAHÇE’DE GÖZLER SAHADAN ÇOK KONGREDE

Fenerbahçe cephesine de değinen Kınar, özellikle kritik maçlarda yaşanan performans sorunlarına dikkat çekti. Talisca’nın kaçırdığı penaltılara vurgu yapan Kınar, “Bu saatten sonra 5 gol de atsa bir şey ifade etmez” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekipte artık saha sonuçlarından çok yönetim sürecinin konuşulduğunu ifade eden Kınar, “Fenerbahçe’de tüm gözler artık kongre seçiminde” diyerek kulübün yeni döneme odaklandığını belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
