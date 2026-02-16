Alperen Şengün All-Star'da Tarihe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alperen Şengün All-Star'da Tarihe Geçti

16.02.2026 04:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA All-Star'da USA Stars, finalde USA Stripes'ı yenerek şampiyon oldu. Alperen, ikinci kez katıldı.

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün üst üste ikinci kez sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All- Star'da, final maçını USA Stripes'ı 47-21 yenen USA Stars kazandı.

Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da gerçekleştirilen NBA organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.

Yeni formatıyla ABD'li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması, 75. NBA All-Star karşılaşmalarında 12'şer dakikalık 4 maç oynadı.

Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oldu

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

23 yaşındaki Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu olmuştu.

Alperen Şengün'den 4 ribaunt, 2 asist

All-Star'daki ilk maçta Alperen Şengün'ün forma giydiği Dünya Karması ile USA Stars karşı karşıya geldi.

Uzatmaya giden maçı USA Stars 37-35 kazanırken, Anthony Edwards 13 sayıyla takımına liderlik etti.

Dünya Karması'nda Victor Wembanyama'nın 14, Karl-Anthony Towns'ın 10 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. 3 dakika süre alan Alperen Şengün, 4 ribaunt, 2 asist kaydetti.

USA Stripes'tan üst üste iki galibiyet

USA Stripes, All-Star'ın ikinci maçında karşılaştığı USA Stars'ı 42-40 mağlup etti.

Jaylen Brown'ın 11 sayı, 3 ribauntla oynadığı USA Stripes'ta, LeBron James 8 sayı, Donovan Mitchell 6 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı.

USA Stars'ta Cade Cunningham 11 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, Anthony Edwards 11 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.

USA Stripes, üçüncü maçta ise Dünya Karması'nı 48-45 yenerek adını finale yazdırdı.

Kawhi Leonard, 31 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla takımını sırtlarken, Jalen Brunson 8, Kevin Durant 7 sayı kaydetti.

Dünya Karması'nda Victor Wembanyama 19 sayı, 2 ribaunt, Jamal Murray 8 sayıyla oynadı. Bu maçta 6 dakika süre alan Alperen Şengün, 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti.

Finalde kazanan USA Stars

NBA All-Star finali, USA Stars ile USA Stripes takımları arasında oynandı.

Rakibini 47-21 mağlup eden USA Stars, yeni formatta düzenlenen 2026 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.

Tyrese Maxey 9 sayı, Anthony Edwards ve Chet Holmgren 8'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

USA Stripes'ta ise Donovan Mitchell 6, LeBron James 5 sayı kaydetti.

MVP ödülü Anthony Edwards'ın

Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansıyla Anthony Edwards kazandı.

3 karşılaşmada 32 sayı, 9 ribaunta ulaşan Edwards, NBA All-Star'da ilk kez MVP ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA

Alperen Şengün, Spor, Star, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün All-Star'da Tarihe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı

06:25
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
06:03
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
00:24
Fahrettin Koca’nın paylaşımı Meloni’nin hoşuna gitmeyecek
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
20:00
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 06:41:12. #7.11#
SON DAKİKA: Alperen Şengün All-Star'da Tarihe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.