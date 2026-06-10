Alperen Şengün\'e \'Değer Katanlar\' Ödülü

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) geleneksel hale gelen "Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü"nün bu yılki sahibi milli basketbolcu Alperen Şengün oldu. Törende konuşan Şengün, "Tek amacım bu ülkeye, gençlere güzel bir örnek olabilmek. Daha çok genci NBA görebilmek gerçekten en büyük hayallerimden biri" dedi. Şengün, FIBA Basketbol Dünya Kupası'na hazır olduklarını belirterek 6'da 6 yapmayı hedeflediklerini belirtti.

NBA'de Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından her yıl eğitim ve gelişime yön veren; ülke ekonomisine, spora, sanat mirasına, tanıtıma ve bilinirliğe katkı sağlayan isimler arasında seçilen bir kişiye verilen "Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü"ne layık görüldü. Beşiktaş'taki BAU Güney Kampüs'de düzenlenen törende ödülünü alan Şengün, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

NBA'de iki kez All Star seçilme başarısı gösteren milli basketbolcuyu BAU öğrencileri ve Bahçeşehir Koleji basketbol altyapı oyuncuları karşıladı. BAU Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, eşi Nurşah Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Alperen Şengün'le ilgili kısa belgeselin gösterimiyle başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını yapan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, milli basketbolcunun ödüle layık görülmesinin gerekçesini açıklarken Şengün'ü ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmesinden ötürü tebrik etti.

BAU Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüseyin Yücel ise şunları söyledi:

"Bugün ülkemizi dünyanın en büyük basketbol sahnesinde gururla temsil eden bir değeri onurlandırmak için bir aradayız. Alperen Şengün, genç yaşına rağmen çalışkanlığı, karakteri ve başarılarıyla Türk sporunun ilham veren isimlerinden biri haline geldi. Onun NBA'de ortaya koyduğu performans, yalnızca bireysel bir başarı hikayesi değil; Türk basketbolunun ulaştığı seviyenin de güçlü bir göstergesidir."

Hüseyin Yücel: "Bahçeşehir evimiz, Beşiktaş aşkımız"

"Bizim için Bahçeşehir evimizdir, Beşiktaş ise aşkımızdır" diyen Yücel, "Alperen ise hepimizin ortak gururudur. Alperen ile bu noktada da ortaklıklarımız var... İkimizin nabzı da siyah beyaz atıyor... bu açıdan da bu ödülü Alperen'in alıyor oluşu benim için ayrı bir mutluluk. Bugün sahada kulüpler tabii ki fairplay çerçevesinde rekabet edecek ama Türk sporunun yetiştirdiği değerleri alkışlarken hepimiz aynı taraftayız. Bu vesileyle Alperen Şengün'ü yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki varsın Alperen, iyi ki bu ülkenin evladısın" dedi.

Şengün'e Beşiktaş forması hediye edildi

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. NBA yıldızı Şengün, ödülünü Bahçeşehir Koleji Basketbol Kulübü Başkanı Begüm Yücel'in elinden aldı. Ödülün belgesini Hüseyin Yücel takdim ederken Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu ise bir buket çiçek verdi. Hüseyin Yücel tören sonunda milli basketbolcuya imzalı Beşiktaş forması da hediye etti.

Alperen Şengün: "Tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek"

Alperen Şengün törende yaptığı konuşmada, "Gerçekten tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek. Daha fazla genci NBA'de görebilmek en büyük hayallerimden biri. En iyi şekilde örnek olup, ülkemi en iyi şekilde orada temsil etmek benim en büyük gururum ve görevim" dedi.

Şengün, törenin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirip, forma imzaladı.

Alperen Şengün, tören sonrasında Bahçeşehir Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Yücel'in davetlisi olarak Beşiktaş'taki BAU Güney Kampüs Gazi Osman Paşa Yalısı'nda Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi iş birliğiyle açılan hat, tezhip ve kalemişi eserlerinden oluşan "Seçkiler" sergisini gezdi. Yücel, milli basketbolcu Şengün'e Ala ve İhlas surelerinin yer aldığı hat eserini hediye etti.

"Burada olmak bir ayrıcalık"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, aldığı ödülle ilgili olarak, "Çok mutluyum. Burada olmak bir ayrıcalık. Çok da güzel karşıladılar bizi. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım ama bu benim de gözümü açtı. Benim gençlere, aileme, ülkeme olan sevgimi biliyorsunuz. Böyle şeyler yapmak güzel, inşallah daha güzel şeyler de yaparız. Organizasyon harikaydı, hediye için de çok teşekkür ediyorum. Ailem de görünce bayılacak. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bandırma'ya gitmek isterim"

NBA'deki tek Türk temsilcisi olması hakkında da konuşan milli basketbolcu, "Beni milli takıma davet ettiler. Orada olmak benim için de gururdu çünkü nereden geldiğimi biliyorum. Ben her zaman eskiyi gören, eskiyi hep hatırlamak isteyen biriyim. Hala Bandırma'ya gitmek isterim. 2 yıldır gitmek istiyorum, zamanımdan dolayı gidemedim. İnşallah bu yaz gideceğim. Orada beni görmek isteyen ve davet eden okul hocalarım da var. O yüzden çok mutluyum, nerden geldiğimi bilen bir insanım. Gençleri izlemek, onlarla beraber olmak, hem onlar için iyi hem bizim için. Bizim böyle bir imkanımız olmadı. Bu imkanı onlar için oluşturmak, onların yanında olmak istiyorum. NBA'de daha çok genç görüp onlara yardımcı olmak, milli takımımıza daha iyi oyuncular yetiştirmek benim en büyük hedeflerimden biri. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

"Bosna'daki maç kolay olmayacak ama 6'da 6 yapmak istiyoruz"

Şengün, FIBA Dünya Kupası'yla ilgili olarak ise, "Elimizden geleni yapacağız. Bosna'daki maçın kolay olacağını sanmıyoruz ama gidip savaşacağız. İnşallah grubu 6'da 6'yla bitirip diğer gruba namağlup gitmek istiyoruz. İki önemli maçımız var. Hazırız. 10 gün sonra da hazırlıklarımız başlayacak zaten heyecanla bekliyoruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL