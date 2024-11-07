Alperi Onar: Hedef Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Alperi Onar: Hedef Avrupa Şampiyonası

Alperi Onar: Hedef Avrupa Şampiyonası

Alperi Onar, pencere maçlarını kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedeflediklerini açıkladı.

07.11.2024 22:39
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Alperi Onar: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na pencere maçlarını kazanarak gitmek

Gökhan HEBEPCİ - Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Alperi Onar, "Öncelikle güzel bir galibiyet oldu. Kendi taraftarımız önünde Türkiye'de yeni açılan basketbol merkezimizde maçımızı oynadık. Çok güzeldi. Şu anlık hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gidebileceğimiz en iyi şekilde buradaki maçları, pencere maçlarını kazanarak gitmek" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu üçüncü maçında Romanya'yı 101-54 mağlup etti ve grubunda 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından milli takımda karşılaşmayı 8 sayı, 2 asist ve 3 ribaund ile tamamlayan Alperi Onar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle güzel bir galibiyet oldu. Kendi taraftarımız önünde Türkiye'de yeni açılan basketbol merkezimizde maçımızı oynadık. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Salonumuz çok güzeldi. İlk milli maç yapıldı burada. O yüzden biz de onun heyecanını yaşadık aslında. Romanya'yla da ilk maç evimizde olması bizim için çok büyük avantajdı. Şimdi yarın Slovakya'ya gideceğiz. Yine zor bir maç bizi bekliyor. Türkiye'de biraz farklı kazanmıştık ama Avrupa Şampiyonası'nda kaybettiğimiz bir ekip Slovakya. O yüzden de bizim için zor bir maç olacak. Bu maçı unutup hemen önümüzdeki maça hazırlanmaya başladık. Şu anlık hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gidebileceğimiz en iyi şekilde buradaki maçları, pencere maçlarını kazanarak gitmek" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Alperi Onar: Hedef Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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