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Altay, 127 günlük aradan sonra evinde galibiyet aldı - Son Dakika
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Altay, 127 günlük aradan sonra evinde galibiyet aldı

Altay, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek 127 günlük aradan sonra taraftarının önünde bir lig maçı kazanmayı başardı.

Altay, 127 günlük aradan sonra evinde galibiyet aldı
25.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:16
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Altay, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek 127 günlük aradan sonra taraftarının önünde bir lig maçı kazanmayı başardı.

Trendyol 1. Lig'de sezona transfer yasağının yanı sıra oyuncu kayıplarıyla başlayan Altay'ın, geçtiğimiz günlerde de Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinmişti. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in gelmesiyle birlikte farkı bir havaya giren siyah-beyazlılar, 48 yaşındaki teknik adam yönetimindeki ilk maçında Boluspor karşısında gösterdiği oyunla taraftarını memnun etse de müsabakayı 1-0 kaybetmişti. Daha sonra Yusuf Şimşek yönetiminde ikinci maçına Adanaspor karşısında çıkan Altay, maçı 1-0 kazanarak hem Şimşek ile ilk galibiyetini yaşarken hem de 13 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi. Böylece puanını 5'e yükselten İzmir ekibi, devre arasından önceki son maçta, ligin 17. haftasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Rakibini geriden gelerek 2-1 mağlup eden Altay, puanını 8'e yükseltti ve 127 günlük aranın ardından da evindeki ilk galibiyet sevincini yaşadı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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