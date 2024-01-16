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Altay, 3 maçlık galibiyet serisine imza attı - Son Dakika
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Altay, 3 maçlık galibiyet serisine imza attı

Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde çıktığı son üç karşılaşmada Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek ligde 3 maçlık galibiyet serisine imza attı. Şimşek ve yardımcıları, gelecek hafta konuk olacakları Tuzlaspor maçına takımı özel olarak hazırlayıp sahaya galibiyet parolasıyla çıkmak istiyor.

Altay, 3 maçlık galibiyet serisine imza attı
16.01.2024 - 15:08,
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Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde çıktığı son üç karşılaşmada Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek ligde 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte adeta yükselişe geçti. İzmir ekibinde bu sezon Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'dan sonra dördüncü teknik adam olan Yusuf Şimşek, siyah-beyazlıların başında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Şimşek yönetimindeki ilk maçında Boluspor'a (1-0) kaybeden Altay, daha sonra Adanaspor (1-0), Ankara Keçiörengücü (2-1) ve Şanlıurfaspor'u (1-0) mağlup etti. Bu süreçte toplayabileceği 12 puanın 9'unu kazanmayı başaran başarılı teknik adam, 3 maçlık galibiyet serisine de imza atmış oldu. Ligde uzun bir süredir son sırada yer alan Altay, bu galibiyetlerle 18. basamaktan kurtulup 17. sıraya yükseldi.

Teknik direktör Yusuf Şimşek ve yardımcılarının, gelecek hafta konuk olacağı Tuzlaspor maçına takımı özel olarak hazırlayıp sahaya galibiyet parolasıyla çıkmak istedikleri öğrenildi. Altay, Yusuf Şimşek öncesindeki çıktığı 15 maçtaki tek galibiyetini iç sahada oynadığı Tuzlaspor karşısında almıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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