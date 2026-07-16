Altay'a Kayyum Atanma Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'a Kayyum Atanma Riski

Altay\'a Kayyum Atanma Riski
16.07.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmayınca kulübe kayyum atanması gündeme geldi.

İZMİR'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve bugün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan seçimde başkan adayı çıkmayınca, görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.

Başkanlığa yeniden aday olmama kararı alan Sinan Kanlı'nın 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği ilgili mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını talep etme hakkı kazandığı bildirildi. Sadece 11 Mayıs'ta yarıda kalan seçimde yer alan 93 üyenin katılabileceği bugünkü toplantıda bu kez 63 genel kurul üyesi yer aldı. Umutsuzca tamamlanan genel kurul sonunda kongre üyeleri Altay Marşı'nı söyleyerek toplantıyı sonlandırdı.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMASI

Altay Başkanı Sinan Kanlı, kulübe talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi ile olumsuz sonuçlanan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi ile hem İstanbul'da hem de İzmir'de 4 kez bir araya geldiklerini ifade eden Sinan Kanlı, "Yönetici alacaklarını haklı olarak ödemek istemedi. Bize borcu 5 milyon Euro'ya bitirip bitiremeyeceğimizi sordu. Yaptığımız pazarlıklar sonrası kendisine 6 milyon 300 bin Euro'ya borcu kapatabileceğimizi ilettik. Bu kez rakamı 3 milyon 500 bin Euro'ya düşürmemizi istedi. Bu mümkün değil. Yönetici alacaklarında büyük oranda anlaşmıştık. Türk Lirası olarak 350 milyon TL'ye tüm borcumuzu kapatabilirdik, 750 milyon TL gibi bir tasarruf yapılmış olacaktı. Daha iyisi mümkün değil" diye konuştu.

Sinan Kanlı, Ahmet Nur Çebi'yi ikna etmek için Mustafa Denizli ve Mahmut Özgener'i devreye sokmalarına rağmen sonuç alamadıklarını, Çebi'nin yakın çevresine yaptığı açıklamada Altay'dan özür dilediğini söyledi.

ÜYELERDEN FARKLI MESAJLAR

Altay'da konuşma yapmak için kürsüye çıkan bir genel kurul üyesi, yönetime talip olma adına bir grubun sponsor desteği arayışında olduğunu belirterek ay sonuna kadar süre istedi. Başka bir kulüp üyesi ise takımın dağılma noktasına geldiğini, ligde farklı mağlubiyetler almaktansa ligden çekilmelerinin daha mantıklı olacağını savundu. Altay'da acil olarak 2 milyon TL kaynak bulunması halinde serbest kalma tehlikesi bulunan futbolcuların takımda tutulabileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayyum, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'a Kayyum Atanma Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
15 Temmuz’un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 21:49:21. #7.12#
SON DAKİKA: Altay'a Kayyum Atanma Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.