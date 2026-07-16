Altay\'a Kayyum Atanma Riski

İZMİR'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve bugün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan seçimde başkan adayı çıkmayınca, görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.

Başkanlığa yeniden aday olmama kararı alan Sinan Kanlı'nın 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği ilgili mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını talep etme hakkı kazandığı bildirildi. Sadece 11 Mayıs'ta yarıda kalan seçimde yer alan 93 üyenin katılabileceği bugünkü toplantıda bu kez 63 genel kurul üyesi yer aldı. Umutsuzca tamamlanan genel kurul sonunda kongre üyeleri Altay Marşı'nı söyleyerek toplantıyı sonlandırdı.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLAMASI

Altay Başkanı Sinan Kanlı, kulübe talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi ile olumsuz sonuçlanan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi ile hem İstanbul'da hem de İzmir'de 4 kez bir araya geldiklerini ifade eden Sinan Kanlı, "Yönetici alacaklarını haklı olarak ödemek istemedi. Bize borcu 5 milyon Euro'ya bitirip bitiremeyeceğimizi sordu. Yaptığımız pazarlıklar sonrası kendisine 6 milyon 300 bin Euro'ya borcu kapatabileceğimizi ilettik. Bu kez rakamı 3 milyon 500 bin Euro'ya düşürmemizi istedi. Bu mümkün değil. Yönetici alacaklarında büyük oranda anlaşmıştık. Türk Lirası olarak 350 milyon TL'ye tüm borcumuzu kapatabilirdik, 750 milyon TL gibi bir tasarruf yapılmış olacaktı. Daha iyisi mümkün değil" diye konuştu.

Sinan Kanlı, Ahmet Nur Çebi'yi ikna etmek için Mustafa Denizli ve Mahmut Özgener'i devreye sokmalarına rağmen sonuç alamadıklarını, Çebi'nin yakın çevresine yaptığı açıklamada Altay'dan özür dilediğini söyledi.

ÜYELERDEN FARKLI MESAJLAR

Altay'da konuşma yapmak için kürsüye çıkan bir genel kurul üyesi, yönetime talip olma adına bir grubun sponsor desteği arayışında olduğunu belirterek ay sonuna kadar süre istedi. Başka bir kulüp üyesi ise takımın dağılma noktasına geldiğini, ligde farklı mağlubiyetler almaktansa ligden çekilmelerinin daha mantıklı olacağını savundu. Altay'da acil olarak 2 milyon TL kaynak bulunması halinde serbest kalma tehlikesi bulunan futbolcuların takımda tutulabileceği kaydedildi.