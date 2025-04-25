Altay\'a Puan Silme Cezası Geliyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay, eski Brezilyalı oyuncusu William de Amorim'e olan 466 bin Euro ve 20 bin İsviçre Frangı borcu nedeniyle puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu sezon 3 puanı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından silinen İzmir ekibi şimdi de FIFA'dan puan silme cezası alacak. Takım küme düşünce Amorim'le 24 Nisan'a kadar verilen sürede ödeme konusunda anlaşma sağlanmadı.

FIFA'nın oyuncuyla anlaşma sağlanmaması nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 6 puan silme cezası vermesi bekleniyor. Önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da camia önderleri cezanın bu sezon işlenmesini ümit ediyor. Altay yeni sezonda da borçlarını ödemezse küme düşürmeye kadar varan ağır cezalarla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşayacak. FIFA, 2022'den bu yana transfer yasaklısı olan siyah-beyazlı kulübe nisan ayında 3 dönem daha transfer yasağı uygulamıştı.