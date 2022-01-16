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Altay-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Altay-Alanyaspor maçının ardından

16.01.2022 16:18
Altay-Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre, "Bu takımı tanıyorum, daha iyi olabilir.

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre, "Bu takımı tanıyorum, daha iyi olabilir." dedi.

Mert Nobre, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, ligde kolay bir durumda olmadıklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor maçına kadar 13 müsabakadır kazanamadıklarını hatırlatan Nobre, şöyle konuştu:

"Bugün de iyi başladık ama tam istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Futbolcularla sadece 1 antrenman yapabildik. Tüm oyuncularla konuştum, hepsini tanıyorum. Bambaşka bir sistem istiyorum. Çalışarak değişeceğiz. Hem antrenmandaki performansımızı hem de maçlardaki performansımızı yükselteceğiz. Bu takımı tanıyorum, daha iyi olabilir. Herkes yüzde yüz değildi, en kısa zamanda toparlanacağız."

Nobre, Altay'ın 108. kuruluş yıl dönümünde önemli bir maça çıktıklarını, istedikleri sonucu alamadıklarını ama diğer müsabakalarda ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Mert Nobre, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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