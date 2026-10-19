Altay, Alsancak\'ta çıktığı 5 maçta da taraftarına 3 puan sevinci yaşatamadı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Altay, bu sezon evinde çıktığı 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ev sahibi olduğu müsabakalarda Denizli İdmanyurdu (1-1) ve Alanya 1221 (0-0) ile berabere kalırken, Gemlik Sümerbey (1-2) ve Eskişehirspor'a (1-4) mağlup oldu. İzmir temsilcisi aynı stadyumda misafir olduğu Karşıyaka derbisinden ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Altay, Alsancak'ta çıktığı toplam 5 karşılaşmada taraftarına 3 puan sevinci yaşatamadı. Siyah-beyazlılar, Karşıyaka maçıyla birlikte deplasmanda çıktığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. İzmir ekibi bu periyotta Bucaspor 1928 (1-2) ve Uşakspor'u (0-1) dış sahada dize getirdi. Deplasmanda ise Karşıyaka (1-1) ile berabere kaldı.

EKSİKLER CAN SIKTI

Altay'ın son olarak evinde 4-1 kaybettiği Eskişehirspor maçında 2 cezalı, 2 sakat olmak üzere 4 futbolcu kadroda yer almadı. Kırmızı kart cezalısı santrfor Onur ve ön libero İsa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan stoper Arif ile sol kanat Caner forma giyemedi. Uzatma dakikalarında sakatlanan sağ bek Anıl Serhan'ın durumu hafta içinde netleşecek. İzmir ekibinde tedavileri süren hücum oyuncusu Ünal ve kaleci Semih forma giyecek düzeye gelemedi. Sol kanat İbrahim de sakatlanıp sezonu kapattı.