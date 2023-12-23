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Altay, son sırada yer alıyor ve yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek - Son Dakika
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Altay, son sırada yer alıyor ve yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek

Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ilk devrenin son maçında yarın Ankara Keçiörengücü'nü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Yılmaz görev yapacak. Altay, ligde 13 hafta aradan sonra Adanaspor'u yenerek 3 puan kazandı ancak 5 puan silme cezası nedeniyle hala son sırada yer alıyor. Kırmızı kart cezalısı Efe Sarıkaya, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Altay, son sırada yer alıyor ve yarın Ankara Keçiörengücü\'nü konuk edecek
23.12.2023 - 11:59,
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Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ilk devrenin son maçında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altay-Ankara Keçiörengücü müsabakasında hakem Ali Yılmaz görev yapacak.

Hafta içinde Adanaspor'u 1-0 yenerek ligde 13 hafta aradan sonra kazanan ve 3 puan silme cezası bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla son sırada yer alıyor.

Altay'da kırmızı kart cezalısı Efe Sarıkaya, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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