Altay, son sırada yer alıyor ve yarın Ankara Keçiörengücü\'nü konuk edecek

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Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Altay, ilk devrenin son maçında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Altay-Ankara Keçiörengücü müsabakasında hakem Ali Yılmaz görev yapacak.
Hafta içinde Adanaspor'u 1-0 yenerek ligde 13 hafta aradan sonra kazanan ve 3 puan silme cezası bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 puanla son sırada yer alıyor.
Altay'da kırmızı kart cezalısı Efe Sarıkaya, yarınki maçta forma giyemeyecek.
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