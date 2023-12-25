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Altay, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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Altay, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek 2'de 2 yaptı

Altay, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. İlk yarıyı son sırada tamamlayan Altay, kümede kalma umudunu koruyor.

Altay, Ankara Keçiörengücü\'nü mağlup ederek 2\'de 2 yaptı
25.12.2023 - 12:36,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 1-0'lık Adanaspor galibiyetinin ardından evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Altay, devre arasına son sırada girmesine rağmen kümede kalma umudunu korudu. İlk yarıyı 8 puanla lige tutunma barajının 8 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, yaşadığı olumsuzluklara rağmen kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Transfer yasağı devam eden, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinen, ilk yarıda üst üste 8 mağlubiyet alıp 13 hafta galibiyete hasret kalan ve maddi sorunlarla boğuşan İzmir temsilcisi, son 2 müsabakada topladığı 6 puanla az da olsa taraftarının yüzünü güldürdü.

Altay'da bu sezon 4'üncü teknik adam olarak göreve getirilen Yusuf Şimşek, takımına 3 maçta 6 puan kazandırıp alkış topladı. Oyuncularına teşekkür eden tecrübeli teknik adam, "Futbolcu kardeşlerimin alınlarından öpüyorum. Göreve başladığımdan bu yana 12 günde inanılmaz derecede kazanmak isteyen, arzulayan, bırakmayan bir grupla çalışıyorum. Oynayan, oynamayan, kadroya giren, girmeyen tesiste çalışan personelimizi tebrik ediyorum. Onlar da bizi inanılmaz derecede motive ediyorlar. İnşallah ikinci yarıda bu ateşi devam ettiririz" dedi.

Siyah-beyazlı ekipte Marco Paixao 5 gole ulaşırken, Deniz gol sayısını 2'ye çıkardı.

SESSİZ PROTESTO

Altaylı futbolcular dün Ankara Keçiörengücü maçının ilk dakikasında sahada hareketsiz bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Rakip takım oyuncuları da topa hamle yapmazken, siyah-beyazlı oyuncuların kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle bu tepkiyi gösterdiği ifade edildi. Altay'da geçen ay olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim takımı korumak için kaynak arayışlarını sürdürürken, kulübe ihtarname gönderen pek çok oyuncunun serbest kalma tehlikesi olduğu bildirildi. Yönetimin Adanaspor galibiyeti primlerini henüz yatırmadığı da gelen haberler arasında.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altay, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup ederek 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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